World Aquatics ратифицировала рекорд мира, установленный россиянами

Международная федерация плавания (World Aquatics) ратифицировала юниорский рекорд мира, установленный российскими спортсменами в августе 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Достижение установили Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Георгий Злотников. На первенстве мира по плаванию среди юниоров они показали результат 3 минуты 15,38 секунды в эстафете 4x100 м вольным стилем.

Соревнования проходили в Румынии. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.