Гимнастка Борисова высказалась о возвращении на международную арену

Российская гимнастка Мария Борисова в эфире «Матч ТВ» сказала, что старается не думать о возвращении на международные турниры, чтобы не отвлекаться от текущих соревнований.

© Матч ТВ

В конце ноября конгресс European Gymnastics в Праге принял решение о возвращении российских гимнастов на турниры с 1 января 2026 года. Спортсмены из России будут соревноваться в нейтральном статусе.

— Иногда проскакивают такие мысли (о возвращении на международную арену), но сейчас стараюсь не думать об этом, чтобы лишний раз не нагонять панику у себя в голове. Первым отборочным турниром для нас станет чемпионат России, так что важнее сейчас там выступить хорошо, чтобы дальше уже пройти отбор на международные соревнования. Сезон получился хорошим, я набралась много соревновательного опыта, а также опыта в плане ошибок, как их исправить, где нужно поработать, — сказал Борисова в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В субботу Борисова одержала победу в многоборье на Альфа‑Банк Кубке России по художественной гимнастике. Спортсменка выиграла с результатом 112,700 балла.