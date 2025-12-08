Российским самбистам разрешили выступать на соревнованиях с флагом

Международная федерация самбо (FIAS) объявила о возвращении российским и белорусским спортсменам права выступать под национальными флагами с гимнами на всех своих соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба FIAS.

© FIAS

«Спорт — это мост для диалога и взаимопонимания между народами даже в непростые времена. Мы продолжили этот курс, сначала вернув национальную символику для юниоров, а теперь — для всех спортсменов. Это решение возвращает ситуацию в правовое поле, основанное на равных правах для всех членов нашей федерации», — заявил президент FIAS Василий Шестаков.

С 1 января 2026 года новые правила вступят в силу и будут применяться ко всем возрастным категориям, включая взрослых спортсменов.

В ноябре 2025 года российские самбисты выступали на чемпионате мира под флагом FIAS и выиграли медальный зачет. Спортсмены из России выиграли 21 золотую золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Казахстана (2–2–9), тройку лучших замкнула команда Киргизии (2–1–2).