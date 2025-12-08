Россиянина номинировали на звание борца года

Россиянин Заур Угуев претендует на звание спортсмена года по версии Объединенного мира борьбы (UWW) среди представителей вольной борьбы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Также в число номинантов вошли американцы Захид Валенсия и Кайл Снайдер, а также представители Ирана Рахман Амузад и Амир Заре.

Угуеву 30 лет. В 2025 году он стал победителем чемпионата мира в Загребе и чемпионата Европы в Братиславе. Всего на счету спортсмена теперь три победы на мировых первенствах. Также россиянин является победителем Олимпийских игр в Токио (2021).