Штангиста Гобеева отстранили за нарушение запрета на участие в соревнованиях

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от имени Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на 4 года отстранило от соревнований штангиста Михаила Гобеева за нарушение запрета на участие в турнирах во время дисквалификации, наложенной за употребление запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба ITA.

ITA установила, что спортсмен выступал в качестве тренера, судьи, рефери и организатора различных соревнований по тяжелой атлетике, а также занимал различные официальные должности в региональной федерации тяжелой атлетики в период с июля 2022 года по настоящее время, находясь под временной дисквалификацией.

18 января 2023 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла 4-летний запрет Гобееву на участие в соревнованиях за использование запрещенных веществ в пробах, взятых в период с мая 2012 по май 2013 года. Дополнительный срок дисквалификации, наложенный ITA, будет действовать с 18 января 2027 года по 17 января 2031 года.

Гобееву 41 год, он является серебряным призером чемпионата Европы 2010 года. Также тяжелоатлет выигрывал золотые медали чемпионата (2009) и Кубка России (2012).