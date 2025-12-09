Стал известен диагноз получившей травму велогонщицы Кожеуровой

Велогонщица Елена Кожеурова получила компрессионный перелом позвоночника, сейчас находится в больнице и может вернуться в строй через месяц. Об этом ТАСС заявил Дмитрий Хозов, менеджер команды Zubov Team, за которую выступает Кожеурова.

Ранее Кожеурова в своих соцсетях сообщила, что в результате завала во время гонки на треке в Крылатском 6 декабря получила перелом позвоночника.

"Елена попала в завал не по своей вине. К сожалению, это велоспорт, такое случается. У нее компрессионный перелом позвоночника, сейчас она находится в больнице. Пока прогнозов нет, перелом не самый страшный, надеемся, Елена через месяц вернется в строй. Сейчас пока активное восстановление. Операции на данном этапе не требуется", - сказал Хозов.

Инцидент произошел на втором этапе гонок серии Sputnik Track от CyclingRace сезона-2025/26.