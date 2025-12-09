Российская велогонщица сломала позвоночник во время соревнований в Москве

Российская велогонщица Елена Кожеурова получила компрессионный перелом позвоночника во время второго этапа гонок серии Sputnik Track от CyclingRace сезона-2025/26, которые проходили на треке в Крылатском в Москве. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Хозов, менеджер команды Zubov Team, за которую выступает Кожеурова.

По его словам, спортсменка попала в завал не по своей вине.

«К сожалению, это велоспорт, такое случается», — рассказал Хозов.

Он добавил, что спортсменка получила не самый страшный перелом.

«Надеемся, Елена через месяц вернется в строй. Сейчас пока активное восстановление. Операции на данном этапе не требуется», — заявил Хозов.

Инцидент произошел 6 декабря. Спортсменка упала во время гонки, после чего была госпитализирована.