Российский велогонщик подписал контракт с командой Мирового тура XDS Astana Team

Российский велогонщик Гонов подписал контракт с командой Мирового тура XDS Astana Team
Российский велогонщик Лев Гонов подписал контракт с шоссейной командой Мирового тура XDS Astana Team. Соглашение рассчитано на два года.
«Я в этом году уделил внимание шоссе и довольно успешно прошел этот год. Считаю, что заслужил контракт. Надеюсь, что последующие годы будут интересными», – сказал Гонов.
В 2024 году Гонов присоединился к XDS Astana Team в качестве стажера. Он выиграл многодневки «Пять колец Москвы», «Тур Секейского края», третий этап «Тура Турции», а также финишировал третьим в однодневной гонке «Ла Пополариссима» (Италия).
Гонов является действующим рекордсменом России по велоспорту на треке в гонке преследования, чемпионом Европы 2020 года по велотреку в командном спринте.
