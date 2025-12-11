Чемпионат России по BMX-фристайлу отменили

Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине "флэт", который должен был пройти в зале международных вылетов московского аэропорта Домодедово, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Турнир должен был пройти 13 декабря.

"Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине "флэт" не состоится по независящим от Федерации велосипедного спорта России причинам", - говорится в заявлении федерации.

Планировалось, что помимо сильнейших райдеров России на турнире выступят ведущие спортсмены из Белоруссии, Китая и Таиланда.