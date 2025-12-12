Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026
Американский рэп-исполнитель Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на Олимпийских играх 2026 года в Милане.
Национальный олимпийский комитет США объявил, что Снуп Догг займет волонтерскую должность и будет поддерживать и чествовать американских спортсменов вне спортивной площадки.
«Настоящие звезды — это спортсмены сборной США, а я здесь просто для того, чтобы подбадривать, вдохновлять и, возможно, немного делиться мудростью со стороны», — прокомментировал Снуп Догг.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
