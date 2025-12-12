World Aquatics пересмотрит политику по участию россиян

Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла к сведению рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске юных российских спортсменов и продолжит пересматривать политику по вопросу их участия в международных турнирах с государственными символами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Aquatics.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.