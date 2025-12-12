Глава Международной ассоциации бокса Кремлев возглавил федерацию нард

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев был избран новым президентом Международной федерации нард (IBF) на внеочередном конгрессе организации, который состоялся 12 декабря 2025. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Кремлев был избран на пост единогласным решением 38 представителей стран-членов организации.

Новоиспеченный глава Международной федерации нард заявил о планах создать международную ассоциацию, которая будет объединять разные виды настольных игр.

"Наша задача не просто развивать Международную федерацию нард, а создать Международную ассоциацию настольных игр. Дети сегодня играют в телефоны, и это не способствует развитию интеллекта, а если мы будем продвигать настольные игры среди детей, то они будут развиваться. Мы хотим, чтобы наша организация взяла на себя большую социальную ответственность", — сказал Кремлев.

Также новый президент IBF пообещал организовать чемпионат мира по нардам с призовым фондом $2 млн, а континентальные турниры — с фондом $500 тысяч.