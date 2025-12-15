Россиянин впервые получил черный пояс сито-рю карате

Ведущая индийская Федерация смешанных единоборств (MMAFI) провела в Мумбаи крупнейший фестиваль единоборств и турнир по ММА, в рамках которого россиянин впервые стал обладателем черного пояса по стилю сито-рю карате. Об этом ТАСС сообщил глава MMAFI Майур Бансоде.

"Вместе с генеральным секретарем Федерации сито-рю карате Непала Дхавой Гурунгом мы вручили черный пояс по стилю сито-рю карате российскому представителю единоборств Евгению Гриве", - сказал Бансоде.

По его словам, это первый случай в Индии, когда черный пояс по сито-рю карате присужден россиянину.

"Награда вручена за более чем 13-летний вклад в развитие данного стиля, а также за поддержку и продвижение единоборств в Индии", - сказал Бансоде.

Он напомнил, что ранее при содействии Гривы был подписан меморандум о взаимопонимании между MMAFI и российской промоутерской компанией, проводящей соревнования по смешанным единоборствам в РФ и СНГ, Fight Nights GlobaL, которую возглавляет Камил Гаджиев.

"Это знаковое событие для развития международного сотрудничества в сфере спорта и укрепления российско-индийских связей в области единоборств", - заявил глава ММАFI.

Как отметил Грива, получение черного пояса в Индии стало важным этапом его многолетнего пути в сито-рю карате.

"Я намерен и дальше развивать этот стиль, делиться опытом, поддерживать подготовку спортсменов и способствовать расширению сотрудничества между Россией и Индией в сфере единоборств", - сказал он.

Сито-рю карате - один из основных традиционных стилей японского карате. Он признан Всемирной федерацией карате (WKF) и широко практикуется во многих странах мира.