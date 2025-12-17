Тренер российского гандбольного клуба пропустит несколько игр после избиения

Главный тренер астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин, госпитализированный после избиения, пропустит как минимум три игры. Об этом он сообщил ТАСС.

В субботу в соцсетях получили распространение кадры, на которых запечатлены моменты избиения на дороге Заикина. Главный тренер "Динамо" был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной в результате происшествия. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция ведет розыск предварительно установленного участника конфликта.

"Команда "Динамо" из Астрахани осталась без главного тренера минимум на три игры", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках восстановления и выписки.

Заикин уточнил, что до сих пор находится в больнице, а после выписки продолжит амбулаторное лечение. С органами следствия взаимодействует его адвокат.

В пресс-службе управления МВД России по Астраханской области в свою очередь сообщили, что эксперты продолжают судебно-медицинскую экспертизу. После получения заключения по ней может быть рассмотрен вопрос о переквалификации статьи уголовного дела.

Заикину 49 лет, он возглавляет "Динамо" с 2024 года. Ранее он работал в этом клубе, "Астраханочке", краснодарском СКИФе и женской сборной Казахстана, входил в тренерский штаб ЦСКА. Во время игровой карьеры выступал за астраханские "Лукойл-Динамо" и "Зарю Каспия", португальскую "Бенфику", становился многократным серебряным и бронзовым призером чемпионата России, чемпионом и обладателем Кубка Португалии.