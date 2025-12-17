Победитель ЧМ по борьбе отстранен из‑за допинга

Иранский борец греко‑римского стиля Иман Мохаммади подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс‑служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

В пробе 23‑летнего спортсмена, взятой во время молодежного чемпионата мира‑2025, который проходил в октябре в Сербии, обнаружены метаболиты вещества GW1516, запрещенные в соревновательный и внесоревновательный период. GW1516 включено в раздел S4.4 «метаболические модуляторы» запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства.

Спортсмен временно отстранен от соревнований, он проинформирован о деле и имеет право запросить анализ пробы B.

Мохаммади на молодежном чемпионате мира‑2025 завоевал золото в весовой категории до 72 кг, также он победил на молодежном первенстве мира в 2022 году. Кроме того, он стал чемпионом Азии в 2023 году, в составе сборной Ирана выиграл Кубок мира в 2022‑м.