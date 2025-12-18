На Кубке Сальникова впервые в истории будет плавание с раздельным стартом

Вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что во время проведения Кубка Сальникова – 2025 впервые пройдут заплывы с раздельным стартом.

«Каждый раз мы представляем что-то новенькое, необычное. Суперспринт уже стал традицией, вне официальной программы, но очень интересно – 25 метров вольным стилем и у мужчин, и у женщин, отличные скорости, всем нравится, и спортсменам, и зрителям. 10 секунд и всё – максимальная скорость, формат набирает всю большую популярность. Но будет и сюрприз – впервые в мире будет новый формат соревнований, гандикап. В первый день спортсмены проплывут 100 метров вольным стилем. Затем проводится раздельный старт в виде цифрового сигнала – отстающий начинает первым, а самый сильный – последним. И борьба за победу идёт на последних метрах, в теории. Такая система смывает границы, это не замена стандартной программы, но смелый эксперимент, который позволяет проявить себя спортсменам из развивающихся стран, тем кто не мог пробиться в финалы чемпионата России, но здесь проплыть с лучшими и попробовать их обыграть. В будущем предполагаем, что тут будут спортсмены из разных видов спорта, но пока только пловцы», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.