Российская гимнастка собирается выступить на чемпионате Италии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова планирует принять участие в клубном чемпионате Италии. Об этом Мельникова сообщила ТАСС.

"Мне поступали предложения выступить в итальянской лиге, - рассказала Мельникова. - Я планирую принять участие в этих соревнованиях в составе одного из клубов".

В конце 2024 года олимпийской чемпионке Виктории Листуновой предложили выступать за клуб Ginnastica Riccione Academy в итальянской серии А-1. В начале февраля российская спортсменка приняла участие в одном из этапов, однако затем была вынуждена отказаться от выступлений из-за тяжелой травмы ноги.

Мельниковой 25 лет, на Олимпийских играх в Токио в 2021 году она стала победительницей в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка трижды становилась чемпионкой мира.

15 ноября Мельникова выступила в германской бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда с россиянкой в составе заняла тогда первое место, а сама Мельникова получила по итогам тура золотую майку как спортсменка, набравшая максимальное количество баллов среди всех участниц соревнований. Однако на финал бундеслиги, который проходил в конце ноября, имеющая нейтральный статус российская гимнастка не была приглашена организаторами из политических соображений.