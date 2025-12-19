Российские скалолазы претендуют на нейтральный статус

Четыре российских скалолаза претендуют на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Ранее Бычков рассказал ТАСС, что российских скалолазов могут допустить на международные турниры в 2026 году.

"Мы подали заявки на нейтральный статус для четырех спортсменов и планируем расширять квоту. С помощью Олимпийского комитета России получилось оплатить необходимые взносы для рассмотрения кандидатур на нейтральные лицензии, - сказал Бычков. - В международной федерации пошли нам навстречу, в определенной степени снизили свои требования по части нейтральности. Пока на этот статус претендуют не лидеры, но близкие к ним по уровню спортсмены. Нужно с чего-то начинать".