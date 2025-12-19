Лучший пловец года Пригода установил рекорд Кубка Сальникова

Двукратный чемпион мира, лучший пловец 2025 года по версии Федерации водных видов спорта России Кирилл Пригода сделал золотой дубль на Кубке Сальникова, который проходит в Санкт‑Петербурге.

В начале первого соревновательного дня Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брассом с результатом 25,59 секунды и побил рекорд соревнований. Кирилл также финишировал первым на 200-метровке брассом (2.02,25 секунды).

Рекорд соревнований также на счету Егора Корнева (100 м вольным стилем - 45,18), Виктории Машкиной (200 м комплексным плаванием - 2.08,22) и Олега Костина (50 м баттерфляем - 22,04).

Милана Степанова побила юношеский рекорд России на дистанции 200 м на спине (2.03,84).