Пловец Бородин: «Финал ЧЕ в Париже — это дуэль скорее не с Маршаном, а с толпой его фанатов»

Чемпион мира по плаванию Илья Бородин сказал «Матч ТВ», что хотел бы посоревноваться с французом Леоном Маршаном на чемпионате Европы, который в 2026 году пройдет в Париже.

19 декабря на Кубке Сальникова Бородин победил в финале 400 м комплексом с результатом 4.01,46.

— В каком состоянии вы выходите на этот старт?

— У меня сезон на короткой воде вообще не задался. Надо посмотреть свой финал на видео. Но по ощущениям — я потерял себя немного на дистанции. Изучим этот момент с тренером и решим, что делать дальше. Проблемы со здоровьем, подготовка — у меня всё наложилось, и на Кубке Сальникова я сделал «старт на пробу». Что есть, то есть.

— А делаете ставку на 2026 год, где будет чемпионат Европы в Париже и чемпионат мира в Пекине?

— Мне главное — не болеть. Если не будет никаких травм, то я к этим стартам подойду в хорошей форме. Осталось просто закрыть все дела по здоровью.

— Во Франции вас будет ждать дуэль с Леоном Маршаном. Это накладывает какой‑то колорит для вас?

— Да. Его всегда поддерживают очень сильно. А на родном стадионе — думаю, сражение в финале будет скорее с толпой его фанатов, чем с самим Маршаном. Посмотрим, как получится.

— Вы поглядываете за тем, как складывается его карьера?

— Конечно. А как не поглядывать? Маршан всегда в инфополе очень ярко отсвечивает. Когда‑то давно у нас было личное общение, но Леон сейчас настолько популярный, что в соцсети до него просто не дописаться. Да он просто круто развивает себя, свой личный бренд, и вообще всё делает по уму, — сказал Бородин «Матч ТВ».

В Санкт‑Петербурге с 19 по 20 декабря проходит 19‑й Кубок Сальникова по плаванию.