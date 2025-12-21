Пловцы Чикунова и Корнев взяли главный приз международного Кубка Сальникова

Евгения Чикунова и Егор Корнев стали обладателями главного приза международного "Кубка Владимира Сальникова", который прошел в Санкт-Петербурге.

Авторские статуэтки в виде серебряных акул достались Чикуновой и Корневу в конкуренции. За трофей и призовой фонд в размере 4,2 миллиона рублей боролись 300 сильнейших пловцов России и 50 спортсменов из 15 зарубежных стран. Евгения и Егор показали лучшие результаты по очкам World Aquatics на дистанциях 100 м брассом (1.04.65 - 897) и 100 м вольным стилем (45,18 - 977) соответственно. Причем Чикунова, наша мировая рекордсменка на 200-метровке, выступала на фоне перенесенной болезни,но все равно проявила свой чемпионский характер и показала достойное время.

Корнев же продолжает удивлять в спринте. Помимо сотни кролем, ему удался финиш и на "полтиннике" - 20,39 секунды. Чуть-чуть не хватило до национального рекорда в короткой воде, который принадлежит Владимиру Морозову (20,31). Но и на 100, и на 50 м вольным стилем Егор побил рекорды соревнований.

Всего по ходу турнира пять раз переписывались достижения "Кубка Сальникова", который проходит уже в 19 раз. Не зря Владимир Валерьевич анонсировал быстрые секунды. Не подвели также двукратный чемпион мира, пловец года по версии Федерации водных видов спорта России Кирилл Пригода (50 м брассом - 25,59), Виктория Машкина (200 м комплексом - 2.08,22) и Олег Костин (50 м баттерфляем - 22,04).

Кроме того, с новым юниорским рекордом России выиграла свой заплыв Милана Степанова (200 м на спине - 2.03,84). А Михаил Щербаков победил на дистанции 200 м комплексным плаванием с европейским юношеским рекордом (1.52,21).