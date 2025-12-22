Российские юниоры допущены к турнирам по конному спорту с флагом и гимном

Международная федерация конного спорта допустила российских юниоров к турнирам с флагом и гимном
Международная федерация конного спорта (FEI) приняла решение вернуть российским спортсменам юношеского возраста право выступать на турнирах FEI под флагом и с гимном страны.
«Исполком Международной федерации конного спорта на своем последнем заседании принял решение об участии российских спортсменов в соревнованиях FEI для пони, детей и юношей с использованием национального флага и гимна. Данное решение вступит в силу с 15 января 2026 года», – сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР).
