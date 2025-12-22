Арестован подозреваемый в избиении тренера гандбольного клуба

Кировский районный суд Астрахани арестовал по ходатайству следствия на два месяца мужчину, подозреваемого в избиении главного тренера астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгия Заикина. Об этом ТАСС сообщили в управления МВД России по Астраханской области.

"Постановлением Кировского районного суда города Астрахани в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия сроком на 1 месяц 25 дней, то есть до 12 февраля 2026 года", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о мере пресечения подозреваемому в избиении Заикина.

13 декабря в соцсетях получили распространение кадры, на которых запечатлен момент избиения Заикина. Главный тренер "Динамо" был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной в результате происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Заикину 49 лет, он возглавляет "Динамо" с 2024 года. Ранее он работал в этом клубе, "Астраханочке", краснодарском СКИФе и женской сборной Казахстана, входил в тренерский штаб ЦСКА. Во время игровой карьеры выступал за астраханские "Лукойл-Динамо" и "Зарю Каспия", португальскую "Бенфику", становился многократным серебряным и бронзовым призером чемпионата России, чемпионом и обладателем Кубка Португалии.