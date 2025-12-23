Российские пилоты выиграли соревнования по гонкам дронов на «Играх будущего»

Российские пилоты команды DR1 Кирилл Лобань и Данил Грязнов стали победителями «Игр будущего» в ОАЭ в соревнованиях по гонкам дронов.

© Федерация гонок дронов России

Лобань и Грязнов соперничали с пилотами из Японии, Германии, Франции, США, Австралии и других стран. Второе место заняла команда Team BDS, третьей — Team Heart of America. Финалистам турнира нужно было преодолеть 50 кругов по специально оборудованной трассе, имея в запасе три дрона и четыре аккумулятора.

— Победа белгородских ребят из команды DR1 на Играх Будущего 2025 — это заслуженное признание таланта Данила Грязнова и Кирилла Лобаня, а также важный шаг в развитии гонок дронов в России. Этот успех подтверждает, что наши спортсмены способны не просто конкурировать на международном уровне, но быть лидерами во всем мире. Российские пилоты продемонстрировали высочайший уровень подготовки и навыков. Уверен, что они станут примером для всех пилотов страны, — сказал президент Федерации гонок дронов России (ФГДР) и ВФСО «Трудовые Резервы» Илья Галаев, которого цитирует пресс‑служба ФГДР.

Призовой фонд соревнования составил 250 тысяч долларов.

«Игры» будущего»-2025 проходят в Абу‑Даби и завершатся 23 декабря.