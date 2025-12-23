Сборная России по плаванию будет готовиться к ОИ

Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде 2028 года в США. Об этом со ссылкой на слова спортивного директора по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергея Фесикова сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Фесиков заявил, что работа по этому вопросу уже ведется, она проходит в плановом режиме. Функционер отметил, что федерация рассчитывает провести в США не только адаптацию спортсменов, но и полноценные тренировочные мероприятия.

«Это идеальная картина, а как будет в реальности -— посмотрим в ближайшее время», — добавил он.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. В данный момент российские пловцы выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее двукратный чемпион мира Климент Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США. По его мнению, российские пловцы в большей степени зависят от господдержки и вынуждены бороться за место в сборной, в то время как в Штатах лучше развит маркетинг, из-за чего спортсмены получают лучшие контракты.