Российских саблистов допустили до турниров с гимном и флагом

Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«В канун Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования. Наши молодые спортсмены могут представлять свою страну с флагом и гимном», — сказал Мамедов.

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.