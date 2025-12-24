Умер советский олимпийский чемпион в метании молота

Скончался олимпийский чемпион в метании молота Анатолий Бондарчук, сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Прославленный спортсмен умер в возрасте 85 лет.

Бондарчук стал победителем Олимпиады 1972 года в Мюнхене и бронзовым призером Игр‑1976.

Кроме того, в его активе золото чемпионата Европы (1969) и четыре победы на чемпионатах СССР (1969, 1970, 1972, 1973). Он дважды устанавливал мировой рекорд по метанию молота. Бондарчук — заслуженный тренер СССР и доктор педагогических наук.