Рылов оценил пропуск россиянами ЧЕ на короткой воде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не считает сильным упущением пропуск российскими пловцами чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, так как результаты россиян в этой дисциплине выше, чем на длинной воде, где спортсменам нужно будет совершенствоваться.

«Я думаю, это не сильное упущение, потому что основные дистанции, в том числе и олимпийские, проводятся на длинной воде. Наше неучастие в ЧЕ на короткой воде не так критично, всё равно результаты на ней у нас намного выше, чем на длинной, где нам явно надо будет догонять», — приводит слова Рылова ТАСС.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде прошёл со 2 по 7 декабря в Польше.