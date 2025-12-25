Еще нескольким российским наездникам согласовали нейтральный статус

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала получение нейтрального статуса еще пяти спортсменам и тренерам. Об этом свидетельствуют документы ФКСР, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Право претендовать на нейтральный статус, дающий возможность участвовать в международных стартах, получили Салиха Абдуллаева, Анастасия Грачева, Дарья Лосева, Коста Хацаев и Диана Герасимова. За получение ими нейтрального статуса проголосовали все члены бюро ФКСР, принимавшие участие в заседании.

С марта 2022 года отечественные спортсмены лишились возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) из-за санкций, наложенных FEI на российский конный спорт после обострения ситуации на Украине.

18 ноября 2023 года на заседании бюро Международной федерации конного спорта, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и так далее возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации для его получения.