Стало известно, когда в Антарктиде проведут соревнования по триатлону

50 спортсменов примут участие в первых соревнованиях «А100» по триатлону в Антарктиде, которые пройдут с 26 февраля по 8 марта 2027 года.
Как сообщили организаторы, гонку проведут на острове Кинг-Джордж, около российской научной базы «Беллинсгаузен». Маршрут создан в соответствии с экологическими требованиями Антарктиды, участники будут передвигаться только по разрешенным зонам.
В рамках соревнований спортсмены должны преодолеть 100 км: проплыть 1 км в водах Южного океана при температуре около 0 градусов, проехать 66 км на горных велосипедах и пробежать 33 км.
К участию допустят атлетов с опытом прохождения длинных триатлонов. Все спортсмены должны будут получить специальные медицинские справки.
На время соревнований спортсмены будут жить на шхунах рядом со станцией «Беллинсгаузен».
