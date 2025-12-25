РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал легкоатлета Никиту Великоцкого за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте агентства.

© Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Великоцкий отстранен на 15 месяцев, срок дисквалификации отсчитывается с 31 июля 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения — с 23 июня 2025 года. В сентябре 2024 года Великоцкий в составе сборной Санкт‑Петербурга установил юниорский рекорд России в эстафете 4×110 м с барьерами (59,67 секунды).

Еще одна легкоатлетка Оксана Костикова, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, отстранена на 4 года. Борец греко‑римского стиля Турпал‑Али Зурмаев дисквалифицирован на 3 года.