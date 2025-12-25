Чемпионка по художественной гимнастике умерла от рака в 18 лет

Бразильская гимнастка Изабель Марциняк скончалась на 19‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Федерации гимнастики штата Парана.

— С глубокой скорбью федерация объявляет о кончине бывшей гимнастки Изабель Марциняк. В этот тяжелый момент мы выражаем соболезнования ее семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам и всему гимнастическому сообществу. Пусть ее страсть к спорту и память о ней станет вдохновением для всех, кто считает гимнастику инструментом преображения человека, — говорится в сообщении.

Как отмечают бразильские СМИ, спортсменка, у которой была диагностирована лимфома Ходжкина, злокачественное заболевание лимфоидной ткани, умерла в среду Куритибе.

Марциняк выступала за клуб «Агир», в 2021 году завоевала золото чемпионата Бразилии в групповом многоборье среди юниорок. Некоторое время назад она приостановила карьеру из‑за болезни.