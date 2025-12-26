Российский пловец объяснил участие в «Играх на стероидах» в США

Российский пловец Евгений Сомов объяснил участие в «Играх на стероидах», которые впервые пройдут в Лас-Вегасе весной 2026 года. Его слова приводятся на странице Ассоциации тренеров по плаванию SCA во ВКонтакте.

Спортсмен заявил, что хочет увидеть себя в максимальной форме, недостижимой в обычном плавании. По его мнению, стандартная подготовка позволяет достичь лишь восьмого уровня, а «Игры на стероидах» помогут дойти до пятнадцатого благодаря улучшенному питанию, инфраструктуре и разрешенным препаратам.​Атлет посмеялся над заголовками вроде «Сомов слил карьеру ради Олимпиады на стероидах», подчеркнув, что идет своим путем и экспериментирует. Он переехал в США за новыми вызовами, несмотря на языковой барьер и сложности.

Сомов проживает в США. Он был единственным российским пловцом, который выступал на Олимпиаде 2024 года в Париже.