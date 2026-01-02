Васильев назвал главное спортсобытие 2025 года

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился своим мнением, какое спортивное событие стало главным для России в 2025 году.

«Самое главное событие 2025 года – первое выступление у дзюдоистов с гимном и флагом в ОАЭ. Это яркое событие, которое показало, что мы оказались правы во всех отношениях. Выступление без нейтрального статуса – это здорово и очень приятно» - рассказал Васильев.

27 ноября 2025 года Исполком Международной федерации дзюдо(IJF) постановил вернуть дзюдоистам из России право выступать на международных соревнованиях со своим национальным флагом и гимном. Это решение стало первым среди федераций олимпийских видов спорта, которые допустили российских атлетов к соревнованиям.

Первым турниром, на котором российские дзюдоисты смогли выступить с национальной символикой стал этап «Большого шлема» в Абу-Даби. Соревнования проходили с 28 по 30 ноября 2025 года. В них участвовали 19 российских спортсменов. По итогам турнира россияне завоевали два золота и четыре серебра.

Это решение пока единственное среди международных федераций. В остальных видах спорта россияне выступают в нейтральном статусе.