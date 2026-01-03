Эстония может лишиться чемпионата Европы из-за отказа допускать россиян

Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 из-за отказа пустить в страну россиян и белорусов, передает ERR/

Международная федерация фехтования (FIE) требует от Эстонии подписать документ о том, что все спортсмены смогут участвовать в турнире, независимо от гражданства, но Эстония не подписывать его.

Чемпионат Европы должен пройти с 16 по 21 июня в Таллине.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.