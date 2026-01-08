EWF: Юниорский ЧЕ в Польше отменили из-за невыдачи виз россиянам и белорусам

Польшу лишили права проводить в 2026 году юниорский и молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике после отказа предоставить гарантии выдачи въездных виз спортсменам из России и Белоруссии. Об этом в четверг, 8 января, заявил исполнительный комитет Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Чемпионат Европы среди юниоров и спортсменов в возрасте до 23 лет в период с 23 по 30 сентября должен был принимать польский Люблин. Но из-за отказа страны предоставить необходимые гарантии для визового доступа турнир в октябре примет Албания.

EWF объяснила свое решение о переносе соревнований тем, что продолжает придерживаться твердой и последовательную позиции о том, что спорт должен оставаться выше политики.

— Европейская федерация тяжелой атлетики выступает за равные возможности и единство посредством спорта и не приемлет дискриминацию, основанную на политических или геополитических обстоятельствах, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность, — передает ТАСС.

4 декабря 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда заявила, что намерена применять меры к тем, кто будет дискриминировать или провоцировать представителей России и Белоруссии на соревнованиях. При этом меры коснутся как спортсменов, так и вспомогательного персонала.