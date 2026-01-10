Рапиристка Мартьянова стала бронзовым призёром этапа Кубка мира в Гонконге

Олимпийская чемпионка — 2020 российская рапиристка Марта Мартьянова завоевала бронзовую награду на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил 9 и 10 января в Гонконге.

В полуфинале соревнований Мартьянова проиграла американке Ли Кифер со счётом 9:15. Стоит отметить, что именно американская рапиристка выиграла соревнования, одержав в финале победу над итальянкой Франческой Палумбо (15:12).

27-летняя Мартьянова является олимпийской чемпионкой Игр-2020 в Токио в командных соревнованиях. Кроме того, она также дважды становилась серебряным призёром чемпионатов Европы в командных соревнованиях в 2017 и 2018 годах.