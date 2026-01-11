Умер чемпион мира по современному пятиборью Зинковский

Чемпион мира по современному пятиборью 1983-го года Евгений Зинковский умер в возрасте 65 лет.

О смерти спортсмена сборной СССР сообщила пресс-служба Федерации современного пятиборья России. Подробности произошедшего не раскрываются.

"Федерация современного пятиборья России и вся пятиборная общественность выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Евгения Зинковского", - говорится в сообщении.

Самым успешным в карьере Зинковского стал чемпионат мира 1983-го года. В командном первенстве он завоевал золотую медаль, а в личных соревнованиях стал третьим. Также в его активе серебро чемпионата СССР 1987-го года.

После завершения спортивной карьеры стал тренером и в 2019-м году был Международным союзом современного пятиборья признан лучшим наставником юниоров.