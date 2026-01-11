Российская саблистка Михайлова одержала победу на этапе Гран‑при в Тунисе

Российская саблистка Алина Михайлова завоевала золото на этапе Гран‑при, который проходил в Тунисе.

В финальном поединке Михайлова победила японку Мисаки Эмуру со счетом 15:10. Бронзовыми призерами стали Люсия Мартин‑Португес (Испания) и Нисанур Эрбил из Турции.

Россиянки Яна Егорян и Милена Сергеева вылетели на стадии 1/8 финала, Ольга Никитина и Эвелина Попова — в 1/16 финала.

Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.