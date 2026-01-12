Чемпионке ОИ по художественной гимнастике дали нейтральный статус

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2016 года Анастасия Максимова, в настоящее время работающая тренером сборной России, получила нейтральный статус. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Максимовой 34 года, в ее активе есть также серебро Олимпиады 2021 года в групповых упражнениях, семь золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов мира.

Обладателями нейтрального статуса являются более 90 представителей российской художественной гимнастики (спортсменки, тренеры, врачи).