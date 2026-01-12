На юниорском первенстве по вольной борьбе произошла массовая драка

Массовая драка с участием спортсменов и зрителей произошла на первенстве СКФО по вольной борьбе среди юниоров в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Владикавказ».

© Газета.Ru

Конфликт вспыхнул сразу после окончания поединка 10 января, в котором победу одержал представитель Осетии Давид Ваниев над Турпалом Алхоевым из Чечни. Разногласия между спортсменами переросли в потасовку, к которой подключились зрители.

По данным источника, в драке участвовало около 30 человек. Организаторы и служба безопасности вмешались, чтобы разнять участников.

Первенство Северо-Кавказского федерального округа среди юниоров до 21 года проходит в Грозном с 10 по 12 января.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на чемпионате мира по борьбе, который прошел в Загребе.