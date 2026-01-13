Ромашина стала главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Министерство спорта РФ утвердило семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину главным тренером сборной России по синхронному плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

10 ноября прошлого года об уходе с поста главного тренера объявила Татьяна Покровская. Позднее стало известно, что Ромашина сменит ее на этой должности, однако кандидатуру нового тренера должен был утвердить Минспорт.

Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Россиянка 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 - победительницей чемпионатов Европы. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009-2012 и 2015-2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013-2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе.

Покровская занимала пост главного тренера сборной России с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000 года. Российские синхронистки не были допущены до участия в Играх-2024.