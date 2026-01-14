Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике

Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике и заняла должность аналитика российской команды.
«Я остаюсь на месте, но у меня другая позиция. Буду как аналитик сборной. Но я все равно нахожусь в зале, сейчас у мужчин идет контрольная тренировка. Потому для меня ничего не изменилось, я осталась. Но решение такое принято, так как все‑таки есть какие‑то возрастные ограничения. Но мои функциональные обязанности абсолютно не изменились», — сказала 89-летняя Родионенко.
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, ранее занимавшая пост старшего тренера молодежной женской сборной России, стала тренером сборной России по упражнению на бревне.
