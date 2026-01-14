Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике

Sports.ru

Валентина Родионенко покинула пост старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике и заняла должность аналитика российской команды.

Родионенко покинула пост старшего тренера сборной по спортивной гимнастике
© Global Look Press
«Я остаюсь на месте, но у меня другая позиция. Буду как аналитик сборной. Но я все равно нахожусь в зале, сейчас у мужчин идет контрольная тренировка. Потому для меня ничего не изменилось, я осталась. Но решение такое принято, так как все‑таки есть какие‑то возрастные ограничения. Но мои функциональные обязанности абсолютно не изменились», — сказала 89-летняя Родионенко.

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, ранее занимавшая пост старшего тренера молодежной женской сборной России, стала тренером сборной России по упражнению на бревне.

