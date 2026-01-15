Российские всадники впервые за 4 года выступят под своим флагом

Российские всадники в апреле впервые за 4 года выступят под свои флагом на международном турнире
Российские всадники впервые за четыре года выступят под флагом страны на турнире под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI).
С 14 по 19 апреля в белорусской Ратомке пройдет международный турнир для юных всадников по выездке, с 1 по 5 июля там же пройдут соревнования по конкуру.
15 января вступило в силу решение исполкома Международной федерации конного спорта об участии российских спортсменов в соревнованиях для пони, детей и юношей на всех мероприятиях FEI с использованием национального флага и гимна.
«Однозначно наши юные спортсмены поедут с флагом и гимном на соревнования в Республику Беларусь. Как вы знаете, международная федерация разрешила проведение турниров под своей эгидой на территории этой страны. Мы и год назад выступали там с флагом и гимном, но в этом году статус соревнований поменялся, они станут полноценными международными стартами», – сказали в пресс-службе ФКСР.
«Переговорный процесс о возвращении наших всадников на международную арену не прекращался ни на день. Благодаря тому, что глава Федерации конного спорта России Марина Сечина является членом бюро Международной федерации конного спорта, нам постепенно удалось достичь значительных результатов. Сейчас нам остается только пожелать удачи нашим всадникам и болеть за них – оставаясь дома, они продолжали тренироваться и выступать, и мы надеемся, что благодаря их стартам мы услышим гимн, а флаг России снова будет развеваться над крупнейшими турнирными аренами мира», – отметил советник президента ФКСР Максим Кретов.
