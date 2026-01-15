Российские всадники впервые за 4 года выступят под своим флагом

Российские всадники впервые за четыре года выступят под флагом страны на турнире под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI).

С 14 по 19 апреля в белорусской Ратомке пройдет международный турнир для юных всадников по выездке, с 1 по 5 июля там же пройдут соревнования по конкуру.

15 января вступило в силу решение исполкома Международной федерации конного спорта об участии российских спортсменов в соревнованиях для пони, детей и юношей на всех мероприятиях FEI с использованием национального флага и гимна.

«Однозначно наши юные спортсмены поедут с флагом и гимном на соревнования в Республику Беларусь. Как вы знаете, международная федерация разрешила проведение турниров под своей эгидой на территории этой страны. Мы и год назад выступали там с флагом и гимном, но в этом году статус соревнований поменялся, они станут полноценными международными стартами», – сказали в пресс-службе ФКСР.