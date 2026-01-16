Олимпийский чемпион обвинен в изнасиловании 13-летней девочки

Французский олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах 13-летней дочки тренера. Об этом сообщает Associated Press.

© Газета.Ru

Первая ситуация произошла в 2016 году, когда Аньелю было 24 года, а пострадавшей дочери его бывшего тренера — 13 лет. Эпизоды, как утверждается, происходили в нескольких странах: Франции, Бразилии во время Олимпиады, Испании и Таиланде. Сам спортсмен, впервые арестованный в декабре 2021 года, признавал отношения с несовершеннолетней, но отрицал принуждение.

Апелляционный суд обязал 33-летнего спортсмена предстать перед правосудием. У Аньеля есть 10 дней на обжалование решения о суде в Кассационном суде. В 2021 году во Франции ужесточили закон: секс с лицом младше 15 лет теперь квалифицируется как изнасилование с наказанием до 20 лет лишения свободы.

Янник Аньель завершил карьеру в 2016 году. На его счету две золотые медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в заплыве на 200 метров вольным стилем и в эстафете 4×100 метров.