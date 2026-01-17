В Китае дисквалифицировали за курение на дистанции двух марафонцев

Организаторы Сямэньского марафона отстранили от соревнований двух спортсменов за курение во время забега. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Как отмечается, комитет соревнования аннулировал результаты нарушителей и запретил им участвовать в марафонах в течение следующих двух лет.

Так, по правилам Сямэньского марафона, курение входит в число нарушений, за которые предусмотрены серьезные санкции, вплоть до пожизненного запрета участвовать в забеге.

Сямэньский марафон — один из крупнейших в Китае. Международная организация World Athletics относит его к платиновому уровню, что подразумевает самые строгие требования для участников. В забеге 2026 года, по данным спортивного комитета, приняли участие более 35 тыс. человек.

