WADA настаивает на ужесточении наказания российского легкоатлета

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласно с тем, что один год дисквалификации является достаточным наказанием для нарушившего антидопинговые правила серебряного призера чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту россиянина Михаила Акименко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Акименко был дисквалифицирован на один год за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении, он трижды в течение 12 месяцев отсутствовал в заранее указанном месте и не смог быть подвергнут процедуре допинг-контроля. Срок дисквалификации истек 24 апреля 2025 года.

"WADA не согласно с санкцией, которую вынес дисциплинарный антидопинговый комитет, это стало причиной обжалования решения в CAS (Спортивном арбитражном суде)", - сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства.

Слушание иска WADA к 30-летнему Акименко и РУСАДА назначено на 22 января.

Акименко был дисквалифицирован за нарушение, которое он совершил во время своего длительного восстановления после операции на голеностопном суставе.

На чемпионате мира 2019 года, проходившем в Катаре, Акименко стал вторым с результатом 2,35 м. На Олимпийских играх в Токио спортсмен показал шестой результат (2,33).