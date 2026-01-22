Россия первой в мире признает полемику спортивной дисциплиной

Министерство спорта РФ признает полемику спортивной дисциплиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Профессиональной лиги интеллектуального спорта (ПЛИС).

Отмечается, что необходимая документация находится на завершающем этапе рассмотрения в министерстве и ожидает окончательного решения по ее утверждению.

"Утверждение полемики и создание профессиональной лиги - это логичный и необходимый этап развития интеллектуальных игр. Наша цель - создать прочную, прозрачную и устойчивую структуру, чтобы игроки могли развиваться, а сообщество - объединяться. Лига должна стать платформой для профессионального роста, развития талантов и долгосрочного будущего интеллектуального спорта. Будем стремиться к тому, чтобы в обозримом будущем полемика встала в один ряд с ведущими спортивными дисциплинами", - заявил президент ПЛИС Кирилл Миронченко.

Первым турниром под эгидой ПЛИС станет гранд-финал Mafprofi - международного соревнования, которое пройдет 24 и 25 января в Москве. Призовой фонд турнира составит более 3,8 млн рублей, в соревновании примут участие 12 игроков из 4 стран.

Полемика является комплексным интеллектуальным направлением, включающим в себя форматы логических игр, требующих аналитического мышления и стратегического планирования.