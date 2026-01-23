Губерниев высказался об отмене ЧЕ в Эстонии по фехтованию

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал прецедентом решение Международной федерации фехтования отменить чемпионат Европы в Эстонии и перенести турнир во Францию из‑за отказа прибалтийской страны допустить российских спортсменов.

© Матч ТВ

Ранее Федерация фехтования Франции сообщила о переносе чемпионата Европы из Эстонии. Соревнования во Франции пройдут 16–21 июня.

— Прецедент создан, процесс пошел. Станет ли это примером для других? Не знаю.

— С попаданием во Францию проблем быть не должно?

— Франция наших спортсменов, которые пройдут необходимые процедуры отбора, пустит, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Российские фехтовальщики выступают на турнирах FIE в нейтральном статусе.