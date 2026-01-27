Российские велогонщики‑паралимпийцы получили нейтральный статус

Велогонщики‑паралимпийцы Кийски и Семочкин получили нейтральный статус от UCI
Российские велогонщики‑паралимпийцы Кирилл Кийски и Сергей Семочкин получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщает пресс‑служба Международного союза велосипедистов (UCI).
Кийски — обладатель золота и серебра чемпионата России по спорту слепых в дисциплине велоспорт‑тандем‑шоссе. На счету Семочкина два золота, одно серебро и три бронзы чемпионатов мира по велоспорту на шоссе.
Также нейтральные статусы получили тренеры Юрий Митриченко и Екатерина Мухортова.